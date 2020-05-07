Российские актеры и режиссеры записали поздравления для ветеранов Службы внешней разведки

Москва, 7 мая. Деятели культуры и искусства поздравили ветеранов Службы внешней разведки (СВР) с Днем Победы, записав видеоролики. Со многими из них режиссеры, сценаристы и актеры лично знакомы благодаря работе над циклом фильмов «Поединки», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В СВР рассказали, что в преддверии 75-летия Великой Победы в пресс-бюро Службы обратились авторы сериала «Поединки», посвященного наиболее ярким страницам истории отечественной разведки. Они совместно с актерами, режиссерами и сценаристами записали видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной войны.

«Мы с особым теплом и трепетом вспоминаем нашу совместную работу с ветеранами СВР России над циклом фильмов «Поединки» к 90-летию ИНО-ПГУ-СВР. Сегодня, накануне 75-летия Великой Победы, объективные обстоятельства оказались чуть сильнее нас. Вирус не позволяет нам вместе отметить эту замечательную дату, — отмечается в обращении генпродюсера «Поединков» Артема Чащихина-Тоидзе. — В связи с создавшейся ситуацией мы записали видеопоздравления живущим ветеранам разведки и ушедшим, с кем мы успели подружиться, но, увы, уже навсегда простились. С глубоким уважением и благодарностью за ваш труд!»

По словам руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова, в специально созданном к 75-летнему юбилею Победы разделе уже размещены видеообращения деятелей искусства, которые смогли найти теплые слова для ветеранов.

«Ну а то, что получилось, какие трогательные слова в адрес ветеранов нашли замечательные артисты Юрий Беляев, Андрей Чубченко, Александр Олешко, Олег Тактаров, Карина Гондагсазян, Валерий Сехпосов, блистательный режиссер Владимир Нахабцев и потрясающая испанская актриса Эстрелья Сапатеро, вы сможете узнать, зайдя на наш сайт», — отметил Иванов.

Напомним, что 9 мая исполняется 75 лет Победе над нацистской Германией. В связи с пандемией коронавируса праздничные мероприятия по всему миру переводятся в онлайн-формат, переносятся, либо вовсе отменяются.