Москва, 7 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как избежать бессонницы во время самоизоляции.

«Многие не соблюдают режим сна, в результате чего возникает бессонница. Необходимо соблюдать гигиену сна. Надо ложиться и просыпаться в одно и то же время», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Он также добавил, что не следует прибегать к помощи снотворных, так как это может привести к интрасомническим расстройствам и серьезным последствиям для здоровья.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 263 тысяч человек.

В РФ выявлено более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек скончались. Почти 24 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.