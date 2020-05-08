Почему в России День Победы празднуют 9 мая, а в Европе и США — 8 мая

Юбилей великой Победы в Великой Отечественной войне в этом году, к сожалению, пройдет не так торжественно, как заслуживает эта важнейшая дата. Коррективы внесла пандемия, вызванная новым коронавирусом, охватившая все страны, включая Россию. Увы, из-за этого пришлось отложить парад Победы в Москве 9 мая (состоится только его воздушная часть), акция «Бессмертный полк» пройдет виртуально, а знаменитый праздничный салют придется наблюдать с балконов или по телетрансляции.

В Европе, США и в других западных странах праздник Победы отмечают на день раньше — 8 мая. В этом году празднование там также пройдет без публичных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса, от которого европейцы и американцы и так уже сильно пострадали.

Отметим, в странах, образовавшихся на месте бывшего СССР, а также там, где много выходцев из Советского Союза (например, в Израиле) праздник в честь окончания Второй мировой войны отмечают два дня — 8 и 9 мая. 8 мая там проходят официальные мероприятия, а 9 мая отмечают те, кому дорога память о праздновании этого дня в СССР (например, в Израиле 9 мая, как правило, проходит традиционный парад ветеранов и шествие «Бессмертный полк»).

В России одним из символов праздника 9 мая является георгиевская ленточка. В Европе символом праздника сделали красный мак в память о жертвах Первой и Второй мировых войн.

Как получилось, что в мире отмечается два праздника Победы — 8 и 9 мая?

День Победы в России и на Западе

Девятого мая 2020 года мы отмечаем 75-ю годовщину Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Таково официальное название праздника.

В Европе, США, Канаде, Австралии и во многих других государствах, в том числе образовавшихся из бывших республик СССР, официальный праздник проходит 8 мая. Это День победы над нацизмом в Европе во Второй мировой войне (Victory in Europe Day, V-E Day) (победа над Японией отмечается отдельно, в России этот праздник будет отмечаться 3 сентября).

По решению ООН от 2004 года и восьмое, и девятое мая называются днями памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

Что произошло 8 и 9 мая 1945 года

Так получилось, что акт о капитуляции нацистской Германии был подписан дважды, таким образом, существуют два исторических документа — от 7 и от 9 мая.

Первый акт был подписан 7 мая 1945 года в 02.40 по среднеевропейскому времени во французском Реймсе. От поверженной Германии документ подписал немецкий генерал Альфред Йодль, от лица союзников капитуляцию приняли американский генерал Беддел Смит и представитель Иосифа Сталина при союзном командовании — генерал-майор Иван Суслопаров.

Утром 8 мая, как только стало известно о подписании Германией акта о капитуляции, в Европе началось стихийное массовое празднование. Особенно бурно ликовал переживший нацистские бомбардировки Лондон, где на улицы вышли более миллиона человек. Лондонцев с балкона Букингемского дворца поздравили с победой король Георг VI, королева Елизавета и премьер-министр Уинстон Черчилль. Ликовал и Париж, и другие европейские столицы. Затем к празднованию присоединились Соединенные Штаты и Канада, активно участвовавшие в войне.

Так возникла традиция 8 мая отмечать День Победы в Европе.

Однако акт о капитуляции, подписанный 7 мая, не удовлетворил Сталина, поскольку, по его мнению, документ недостаточно отражал ведущую роль СССР в разгроме нацизма. Руководитель СССР поручил маршалу Победы Георгию Жукову принять в Берлине общую капитуляцию от представителей всех родов войск нацистской Германии. Приказ Сталина был выполнен, окончательный акт о капитуляции подписали также представители союзного командования. Этот документ был подписан в ночь на 9 мая, в 00.43 по московскому времени (в Европе 9 мая еще не наступило).

Поэтому в СССР День Победы стали праздновать 9 мая. Значимость праздника постепенно повышалась, особенно после 20-летия Победы в 1965 году.

По традиции 9 мая в России проводятся военный парад на Красной площади, возложение венков к Могиле неизвестного солдата, акция «Бессмертный полк», праздничный прием в Кремле, минута молчания и праздничный салют.