Психолог Искра объяснила, как побороть возникшую из-за пандемии тревожность

Санкт-Петербург, 7 мая. Многие россияне могут испытывать тревогу из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса. Люди постоянно переживают за родных, близких и тех, кто находится в зоне риска, а также не могут адаптироваться к текущим условиям. Об этом сообщила психолог, куратор линии «Скайп доверия» Наталья Искра.

По ее словам, часть людей пребывает в состоянии депривации. Это значит, что они не могут удовлетворить те потребности, которые раньше реализовывали без особого труда. Кроме того, на состоянии большинства людей сказывается длительное пребывание дома. В четырех стенах быстро приходит ощущение дискомфорта. Эксперт говорит, что в подобных случаях специалисты применяют определенную тактику экстренной психологической помощи. За поддержкой и консультацией к специалистам может обратиться любой человек.

Искра добавила, что если вы не можете решиться на звонок, то можно выполнить простое упражнение, которое вернет вам самообладание, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«На 6 счетов совершается вдох через нос. При этом можно ставить себе руки на грудь или под нее, чтобы ощущать, что у вас расширяются легкие. После вдоха через нос нужно остановить дыхание, еще 6 счетов посчитать и потом выдохнуть через рот», — советует психолог.

Вышеописанное упражнение нужно повторить около 10 раз. Отмечается, что это поможет вам стабилизировать свое состояние и побороть чувство тревожности. Данное упражнение не отнимет много времени и поможет в максимально короткие сроки прийти в себя.