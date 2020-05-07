Швыткин рассказал, как Шойгу ответит на провокации НАТО в Баренцевом море

Военно-морской флот России имеет высокий уровень боевой подготовки и большой оборонный потенциал, поэтому не допустит провокаций НАТО у российских границ. Так депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал Федеральному агентству новостей проводимые под непосредственным командованием министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу военные учения российских кораблей в Баренцевом море.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, к военным маневрам в акватории Баренцева моря приступили малые противолодочные корабли (МПК) «Юнга», «Брест» и «Снежногорск».

«В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачетных тактических учений по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», — говорится в официальном сообщении.

Кроме надводных кораблей в учениях также задействованы противолодочные самолеты Ил-38 и ПВО Северного флота.

Стоит отметить, что ранее в море зашли три американских эсминца и один фрегат Великобритании. Как заявили в ВМС США, их целью является проведение операции по обеспечению безопасности.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил, что Россия вынуждена проводить подобного рода учения в связи с агрессивной политикой проведения военных операций стран блока НАТО у границ нашей страны.

«Известно, что страны блока НАТО активно используют подводные лодки, барражируя вблизи наших границ. В связи с этим достаточно серьезный характер носит сглаживание работы подразделений нашего надводного и подводного флота», — заявил Швыткин в комментарии ФАН.

Вместе с тем проведение учений идет согласно установленному ранее в Минобороны плану, но он может корректироваться, говорит парламентарий.

«Вполне допускается в случае осложнения обстановки на том или ином направлении усиление проводимых учений. При этом такие действия не будут нарушать нормы международного права. Поэтому, если говорить о возможных провокациях со стороны блока НАТО, то, действительно, альянс провоцирует нас на ответные действия. Мы должны противопоставить им высокий уровень боевой подготовки и оборонный потенциал нашего флота на данном направлении, что мы и делаем в рамках проводимых учений. Это поможет не допустить провокаций со стороны НАТО», — выразил мнение депутат.

Швыткин также обратил внимание, что при проведении учений соблюдается все меры предосторожности по борьбе с пандемией коронавируса.

«Вопрос обеспечения безопасности военнослужащих носит первостепенный характер наравне с повышением уровня боевой подготовки личного состава», — добавил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия российского производства. В частности, планировались запуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомных подлодок «Северодвинск» или «Казань. Впервые «Циркон» был запущен с корабля в начале этого года. Фрегат «Адмирал Горшков» провел стрельбу ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени. Предполагается, что испытания позволят в будущем качественно увеличить боевой потенциал Северного флота, а также ВМФ России в целом.