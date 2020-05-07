Мастер спорта по плаванию прокомментировала домашние тренировки детей. ФАН-ТВ

Заслуженный мастер спорта России, пловчиха Елена Богомазова прокомментировала домашние тренировки школьников.

Во время режима самоизоляции многие учителя просят предоставлять видеоотчеты домашних занятий физкультурой. Тренировки, как правило, помогают снимать родственники учащихся. Занимаются дети дома не только обычной зарядкой, но и плаванием — лежа на стульях или стоя на полу. Свое мнение о подобных занятиях высказала известная российская пловчиха Елена Богомазова.

«Очень часто вижу в Интернете, и меня иногда доводят до слез смеха видосы, где дети лицом в тазик ныряют, пытаются что-то изобразить, мне кажется, что это просто юмор, по-другому на все эти видео реагировать нельзя. Очень многие, к сожалению, серьезно воспринимают все эти юмористические видео и пытаются имитировать плавание на суше, дома, на скамеечках. Ребята, этого делать не нужно», — комментирует заслуженный мастер спорта России.

При этом спортсменка подчеркивает, что тренировки по плаванию проводить можно, но под дистанционным наблюдением тренера.