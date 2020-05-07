В Москве провели профилактику Вечного огня. ФАН-ТВ

Торжественную профилактику Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду провели сотрудники газоснабжающего предприятия в Москве.

В преддверии 75-летия Победы специалисты проверили работу горелки. Особая конструкция состоит из трех газовоздушных камер и трех запальников. Благодаря этому пламя защищено от угасания при любых погодных условиях.

Профилактика занимает около часа. Сначала снимают звезду мемориального комплекса, священное пламя переносят на временную горелку при помощи специального факела.

Вечный огонь у Кремлевской стены на могиле Неизвестного солдата был зажжен 8 мая 1967 года в память о всех павших в Великой Отечественной войне.