Москва, 7 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что необходимо усилить ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса.

«Карантин должен быть жестким. Это всем нам необходимо, так как ограничительные меры позволяют остановить распространение инфекции», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалистам удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 263 тысяч человек.

В РФ выявлено более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек скончались. Почти 24 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.