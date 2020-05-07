Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Москва, 7 мая. Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети. Новый снимок опубликован в официальном микроблоге франшизы в социальной сети Twitter.

На кадре можно увидеть, как Джеймс Кэмерон руководит съемками. Он сидит на мостике над бассейном, в котором находятся актеры. Они держатся на плаву с помощью пенопластовых трубок. Это помогает артистам сохранять силы для продолжения съемочного процесса, передает телеканал «360».

Большая часть бассейна покрыта белым покрытием. Как отмечают создатели фильма, это много маленьких плавающих шариков, которые не дают свету с площадки мешать съемкам под водой.

Джеймс Кэмерон ранее опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар». В Twitter режиссер показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора. Ожидается, что фильм расскажет историю о защите коренного народа Пандоры от людей, которые хотят колонизировать планету. Местным жителям будет помогать герой первого фильма Джейк Салли.

«Аватар-2» выйдет в прокат в декабре 2021 года. В картине снимутся актеры Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Дэвд Тьюлис.