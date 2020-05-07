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Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

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Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Москва, 7 мая. Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети. Новый снимок опубликован в официальном микроблоге франшизы в социальной сети Twitter.

На кадре можно увидеть, как Джеймс Кэмерон руководит съемками. Он сидит на мостике над бассейном, в котором находятся актеры. Они держатся на плаву с помощью пенопластовых трубок. Это помогает артистам сохранять силы для продолжения съемочного процесса, передает телеканал «360».

Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Большая часть бассейна покрыта белым покрытием. Как отмечают создатели фильма, это много маленьких плавающих шариков, которые не дают свету с площадки мешать съемкам под водой.

Джеймс Кэмерон ранее опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар». В Twitter режиссер показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора. Ожидается, что фильм расскажет историю о защите коренного народа Пандоры от людей, которые хотят колонизировать планету. Местным жителям будет помогать герой первого фильма Джейк Салли.

«Аватар-2» выйдет в прокат в декабре 2021 года. В картине снимутся актеры Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Дэвд Тьюлис.

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