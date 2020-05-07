Россия и Турция обсуждают сроки новой поставки С-400

Москва, 7 мая. Москва и Анкара ведут переговоры о составе и сроках поставки дополнительной партии С-400, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Вопрос о дополнительной партии С-400 для Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия», — сказал Шугаев журналу «Национальная оборона».

Он рассчитывает, что в обозримом будущем России и Турции удастся прийти «к общему знаменателю» по вопросу о составе и сроках поставки С-400.

При этом глава ФСВТС подчеркнул, что первый контракт был исключительно поставочный, без локализации производства, добавил «Взгляд.ру».

Напомним, в прошлом году Турция получила от России четыре дивизиона С-400, контракт на сумму 2,5 млрд долларов предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

Из-за поставки комплексов отношения между Турцией и Соединенными Штатами ухудшились. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Более того, американцы грозились отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-15 и ввести санкции, указал «Царьград». Однако турецкие власти настояли на своем и продолжили переговоры о дополнительной партии С-400.