Донецк, 7 мая. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из гранатомета СПГ-9 мирных жителей в Донбассе во время подготовки к празднованию Дня Победы, в результате чего один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Управление народной милиции (УНМ) ДНР.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в населенном пункте Саханка.

«Сегодня украинские боевики из 10 огшбр ВФУ под командованием военного преступника (полковника Василия. – Прим. ФАН) Зубанича целенаправленно обстреляли группу мирных жителей, которые готовили памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну», — передает УНМ ДНР.

В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе двое детей 2006 года рождения.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники народной милиции, украинские войска нанесли еще один удар из гранатомета, от которого один боец скончался, еще один получил ранение.

«Важно отметить, что украинские каратели знали, что бьют по безоружным людям — прямо перед обстрелом линию соприкосновения пересек вражеский беспилотник, который сразу был уничтожен нашими подразделениями ПВО», — подчеркивается в сообщении.

Пострадавшие доставлены в медучреждения Новоазовска и Донецка.