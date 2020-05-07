Западная пресса гонится за Пулитцеровской премией, публикуя вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Запад за счет Пулитцеровской премии поощряет определенные средства массовой информации (СМИ) за выполнение политического заказа, направленного на очернение России и искажение событий, происходящих в Ливии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Таким образом собеседник агентства прокомментировал появление новых вбросов о якобы присутствии на территории североафриканского государства бойцов ЧВК «Вагнера». Западная пресса ранее уже неоднократно распространяла подобные голословные и безосновательные публикации, но никаких фактов так и не было предоставлено.

Стоит отметить, что очередная волна неправдивой информации обрушилась на западное общество сразу же после вручения фондом Джозефа Пулитцера одноименной ежегодной премии, которая в этом году досталась американскому изданию The New York Times. Примечательно, что это СМИ было удостоено денежной награды за все те же фейки про русских в Африке. Очевидно, что такие информационные источники как Reuters, Bloomberg и другие попросту решили пойти по тому же пути.

По словам эксперта, все дело в том, что Запад инициировал политический заказ в рамках антироссийской пропаганды, а вручение премии используется в качестве некой дополнительной мотивации для СМИ.

«В данном случае мы видим очевидный политический заказ на подобные публикации, а для его реализации был задействован фонд Джозефа Пулитцера, который является поощрительным. Это не только мотивирует, но и создает некую конкурентную среду для западных изданий, чтобы они как можно больше и активнее создавали такие фейки. Вероятно, это делается для того, чтобы у различных зарубежных СМИ еще больше проявлялось «творчество» в придумывании вбросов. Западом сформирована цельная информационно-пропагандистская кампания, первоочередная задача которой — очернить Россию, а также заодно отвлечь граждан от реальной террористической деятельности в Ливии в лице так называемого Правительства национального согласия, поддерживаемого Турцией. Кроме того, таким образом происходит отвлечение внимания от контрабанды вооружения, осуществляемой вопреки эмбарго ООН», — убежден доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Кроме того, аналитик отметил, что за счет распространения западными изданиями лживых материалов о России одновременно проводится кампания по скрытию преступлений, совершаемых марионеточным триполитанским режимом Файеза Сарраджа, называющим себя Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Он напомнил, что ливийская столица оккупирована различными террористическими группировками, незаконными вооруженными формированиями и сирийскими наемниками, завербованными Турцией для ПНС.

«Запад сформировал политический заказ и заставляет различные поощрительные фонды выделять на это финансовые ресурсы и премии, чтобы вести, прежде всего, информационную войну. Но как мы понимаем, это только часть гибридной войны, ведущейся против России и Ливии. С одной стороны, это делается информационно, а с другой — руками террористов, здесь же подключаются еще и какие-то санкции. Появление новых вбросов о ЧВК «Вагнера» в зарубежной прессе неслучайно, это совпало с недавним заявлением Халифы Хафтара о создании в Ливии Президентского совета, когда он начал объединять вокруг себя все национальные ливийские силы», — подчеркнул представитель организации «Офицеры России».

По мнению Александра Переджиева, продолжение ведения Западом информационной войны против России путем вбросов и фейков крайне негативно отражается на гражданах, на которых и рассчитана пропаганда. Также он добавил, что новая порция лжи о якобы присутствии бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии попросту копируется по уже давно используемым недобросовестными изданиями лекалам, что свидетельствует о кризисе данных СМИ.

«Западная пресса действует по одним и тем же лекалам, взяв за основу уже давно устаревшую пластинку под названием ЧВК «Вагнера» и продолжают ее раскручивать. Это говорит о том, что с творчеством у них все очень плохо. Конечно, деньги им выделяются, но работают они по одним и тем же стандартам, ничего нового они придумать не могут. Я бы назвал всех этих ребят лицами с низкой интеллектуальной и морально нравственной ответственностью. При этом они получают приличные деньги. Видимо, на Западе так принято. Все это свидетельствует о кризисе западных средств массовой информации, когда востребована не правда, а ложь, и она еще спонсируется. Что вообще будет представлять из себя общество, в котором предпочтение отдается ложной информации? Оно будет попросту деградировать. На таких ценностях, как ложь, обман и вранье полноценное и здоровое общество не построить», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как западная пресса использует внутриливийский кризис для собственной информационной кампании против Российской Федерации.