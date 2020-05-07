Лена Миро призналась в личных счетах к Рудковской из-за жестокости к детям

Москва, 7 мая. Блогер Лена Миро продолжает свои нападки на продюсера Димы Билана Яну Рудковскую. В этот раз девушка призналась в личных счетах к супруге фигуриста Евгения Плющенко.
Светский хроникер рассказала о жестоком, на ее взгляд, отношении Рудковской к детям. Миро поделилась историей девочки, которую продюсер назвала умственно отсталой на одном из телевизионных конкурсов.
Девочка несколько лет воспитывалась в детском доме, пока ее не удочерили. Позже ее пригласили на шоу, в жюри которого председательствовала Рудковская, обронившая неосторожные слова.
«Мы очень ждали выхода этой программы! Смотрели всей семьей, ловили каждое слово. И вот тебе на — «Умственно отсталая». Сказать, как нам было больно — ничего не сказать», — цитирует Миро родителей девочки.
Блогер обвиняет Рудковскую в том, что она интересуется только деньгами и славой, стараясь заработать на собственном сыне, известном как Гном Гномыч.
«Жестокость — это не когда дерутся равные, даже если они все в крови. Жестокость — это когда взрослый, злой, просчитанный негодяй мучает слабого. <…> Яна не дерется с сильными. Нарвавшись на меня, она визжит, как резанный поросенок, и обтекает. Может быть, теперь вы перестанете задавать мне вопрос: «Лена, а у тебя что-то личное к Яне?» — резюмировала Миро.