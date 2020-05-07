Москва, 7 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что режим самоизоляции остановил эпидемию гриппа и ОРВИ в России.

«Режим самоизоляции помог не только в борьбе с коронавирусом, но и позволил остановить распространение гриппа и других инфекций. В нынешнем году мы не достигли эпидемического порога по гриппу и другим заболеваниям», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

На территории России выявлено более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек умерли. Около 24 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.