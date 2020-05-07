Путин заявил, что назвать сроки снятия карантинных ограничений пока трудно

Москва, 7 мая. Пока трудно сказать, когда начнется снятие ограничений из-за коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, с 30 марта в России действует ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой они были продлены до конца майских праздников.

6 мая глава государства поручил регионам разработать план выхода из режима ограничений. При этом нужно учитывать несколько факторов: число заболевших, процент заполненности коечного фонда и охват тестирования. Больше всего случаев COVID-19, как известно, было выявлено в Москве. Там с 12 мая будет возобновлена работа строительных и промышленных предприятий, но режим самоизоляции в ослаблен не будет.

Глава государства добавил, что сейчас и Россия, и другие страны будут постепенно выходить из карантина.