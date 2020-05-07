Вассерман уверен, что за убийством Немцова могут стоять его «братья по разуму»

Москва, 7 мая. Публицист и эрудит Анатолий Вассерман считает, что решение Чехии о переименовании одной из площадей в Праге в честь Бориса Немцова продиктовано желанием показать США свое мастерство по «лизанию задницы».

Цель Чехии — напакостить России, и, по мнению Вассермана, чехов совершенно не волнует ни Немцов, ни его «братья по разуму из того же либероидного клана, что организовали его убийство».

Публицист напомнил, что еще в 2012 году, за три года до смерти Немцова, отмечал возможность убийства либерала ввиду того, что он был «недостаточно отмороженным» для соучастия в различных акциях. Более того, Немцов мог стать сакральной жертвой, отметил Вассерман.

«Надо сказать, что убийство кого-нибудь известного своими – это стандартный способ организации государственного переворота, бытующий с незапамятных времен. Тогда устроить переворот, используя его труп в качестве тарана не удалось. Так что все, чем он вошел в историю российской оппозиции – это драками его бесчисленных жен и детей за оставленный им миллиард долларов», — сказал политолог в интервью «НьюИнформ».

Говоря о шаге Праги, Вассерман отметил, что в данном случае она преследует одну цель — доказать свою лояльность Вашингтону, который уже не может поддерживать всех «мастеров по лизанию задницы». При этом эксперт не исключил, что Чехия может переметнуться к другому государству в зависимости от ее корыстных целей, например, к Китаю или России, если ей понадобится больше военная крыша, чем экономическая.