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Вассерман уверен, что за убийством Немцова могут стоять его «братья по разуму»

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Вассерман уверен, что за убийством Немцова могут стоять его «братья по разуму»

Москва, 7 мая. Публицист и эрудит Анатолий Вассерман считает, что решение Чехии о переименовании одной из площадей в Праге в честь Бориса Немцова продиктовано желанием показать США свое мастерство по «лизанию задницы».

Цель Чехии — напакостить России, и, по мнению Вассермана, чехов совершенно не волнует ни Немцов, ни его «братья по  разуму из того же либероидного клана, что организовали его убийство».  

Вассерман уверен, что за убийством Немцова могут стоять его «братья по разуму»

Публицист напомнил, что еще в 2012 году, за три года до смерти Немцова, отмечал возможность убийства либерала ввиду того, что он был «недостаточно отмороженным» для соучастия в различных акциях. Более того, Немцов мог стать сакральной жертвой, отметил Вассерман.

«Надо сказать, что убийство кого-нибудь известного своими – это стандартный способ организации государственного переворота, бытующий с незапамятных времен. Тогда устроить переворот, используя его труп в качестве тарана не удалось. Так что все, чем он вошел в историю российской оппозиции – это драками его бесчисленных жен и детей за оставленный им миллиард долларов», — сказал политолог в интервью «НьюИнформ».

Говоря о шаге Праги, Вассерман отметил, что в данном случае она преследует одну цель — доказать свою лояльность Вашингтону, который уже не может поддерживать всех «мастеров по лизанию задницы». При этом эксперт не исключил, что Чехия может переметнуться к другому государству в зависимости от ее корыстных целей, например, к Китаю или России, если ей понадобится больше военная крыша, чем экономическая.

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Источник: НьюИнформ
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