Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма в России

Москва, 7 мая. России нужно форсировать формирование внутреннего туризма, открывать новые направления, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.

Важную роль при этом, по его словам, будут играть отечественные транспортные компании, туристические агентства, гостиничный бизнес.

«Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что сейчас и Россия, и другие страны собираются или уже начинают постепенно отменять разные внутренние ограничения.

«Но пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе — когда, какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан», — добавил президент.

Путин добавил, что это зависит не только от России, но «и от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах».