DW выступает за право Европы называть советских солдат «оккупантами»

Пандемия коронавируса заставила отложить публичные массовые торжества в честь 75-й годовщины Победы над нацистской Германией по всему миру — их не будет ни 8 мая на Западе, ни 9 мая в России. Но в медиапространстве не стало тише — споры об истории и политике ведутся как никогда горячо. Пока отечественные либералы сожалеют, что под Москвой сейчас не стоят немцы, зарубежные размышляют, а точно ли не трагедия, что в Берлин и другие европейские города 75 лет назад вошли русские?

Колумнист русской версии немецкого издания Deutsche Welle Иван Крастев (болгарский политолог, руководитель Центра либеральных стратегий в Софии и научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене — DW) поделился мнением, что РФ имеет право отстаивать значение вклада советских людей в победу над фашизмом, но в Европе также вправе давать оценку действиям СССР на территории своих стран.

«В соответствии с официальной точкой зрения Кремля, каждый, кто выступает против советской оккупации Восточной Европы после 1945 года, — фашист. И любая критика политики Сталина расценивается как целенаправленная попытка приуменьшить решающую роль Красной армии в победе над Адольфом Гитлером. В целом ряде восточноевропейских государств реакцией на эту позицию стал совершенно противоположный взгляд на историю: всех тех, кто воевал против СССР, даже если они были союзниками нацистов, там считают героями».

Автор предостерегает от «черно-белого» восприятия истории и напрямую не одобряет государства Восточной Европы, героизировавшие пособников нацистов, хотя и называет это «реакцией на пропаганду Кремля». Но вывод однозначен: если сейчас страны бывшего Варшавского блока предпочитают назвать действия Советского Союза «оккупацией», а не «освобождением» — так тому и быть.

«…гибель миллионов советских граждан в ходе изгнания нацистов из Восточной Европы не дает Москве права решать, когда восточноевропейские страны должны праздновать свое освобождение. Жертвы, принесенные советскими солдатами, требуют уважения, и любая попытка приуменьшить роль Советского Союза в разгроме Гитлера равносильна историческому ревизионизму. Но памятники советским маршалам и танкам нельзя называть памятниками освободителям, потому что в восточноевропейских обществах их таковыми не видят».

Это мнение колумниста, а не редакции — уточняют в комментарии к статье. Но в новостной ленте есть и более официальные материалы от 7 мая, с лидами, почти слово в слово повторяющими эти тезисы. Например, заявление глав стран Балтии, которые прямо так и говорят: никакой свободы СССР на оккупированные рейхом земли не принес, следовательно, и праздновать нечего:

Очень удобно: немцам-то все еще немного стыдно говорить от первого лица про «советских оккупантов» (пример президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, регулярно предостерегающего от враждебности к Москве и ущемления прав русскоязычного населения в Прибалтике, показателен), но аккуратно присоединиться к высказыванию восточных соседей по Евросоюзу — почему нет. Одно мнение, другое — и вскоре мы увидим наследников Штайнмайера на параде поклонников легионеров СС или даже бандеровцев в Киеве и Львове — тоже боролись с «советскими оккупантами», общим врагом европейских ценностей, почему не поддержать.

Официально ставить знак равенства между фашистами и советскими солдатами в Европе за пределами Балтии и Украины пока еще недопустимо — все-таки первых назвали преступниками еще 75 лет назад. Но сносить памятники советским маршалам уже можно, напоминать миру накануне Дня Победы об оккупации и диктатуре коммунистической идеологии на территории Восточной Европы тоже. Это не пропаганда, это выход за пределы черно-белого восприятия истории, и никак иначе. Но почему-то выйти за пределы предлагают русскоязычным читателям, которые еще имеют смелость гордиться тем, что их деды остановили нацистское зло, дав Германии и ее союзникам в войне сохранить суверенитет, язык и государственность.

Тогда можно вспомнить и опыт самой демократичной страны мира — США, — отраженный американскими же гражданами. Писатель Курт Воннегут участвовал в Арденнской операции, попал в плен и жил в Дрездене до освобождения Красной армией. Самым страшным опытом войны он назвал не плен и не бои, а бомбардировку города, устроенную британскими и американскими ВВС 13–15 февраля 1945 года, когда он вместе с другими пленными едва не погиб от своих же самолетов. Воннегут называл налет бессмысленным актом силы и в публицистике, и в книгах. Автор романа «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», посвященного Дрездену, сказал об этом так:

«Есть единственный человек на планете, который получил выгоду от налета на Дрезден, стоившего, думаю, десятки миллионов долларов. Налет не укоротил войну ни на полсекунды, не ослабил немецкую оборону, не освободил никого из концлагеря. Только один человек получил выгоду, а не два, не пять и не десять. Только один. Это я. Я получил три доллара за каждого убитого. Вы только себе представьте».

Книгу, вошедшую в сотню лучших XX века, в США сочли антиамериканской пропагандой, изъяли из государственных библиотек, а писателя называли коммунистом и врагом государства. Америка очень ревниво оберегает память своих героев: где бы ни был американский солдат и что бы он ни делал, он вершит благое дело спасения человечества, никто не назовет его поработителем и убийцей без последствий для репутации и комфорта, даже всемирно известный писатель и кумир интеллектуалов.

Если проследить за реакцией современных США на обвинения американской армии в неблаговидных поступках, понятно одно: в каких-то вопросах Вашингтон не изменил политике полувековой (роман Воннегута написан в 1969 году) давности. Гибель граждан США на войне дает лидерам страны право называть бомбардировки городов противника «освобождением», и в этом они, как государственники, совершенно правы.

Возможно, кто-нибудь из колумнистов немецкого издания оспаривал в годовщину воздушной атаки на Дрезден правоту американцев, требовал признать недопустимость разрушения наследия мировой культуры и убийств гражданского населения? В обширном материале о Дрездене на DW приводят цитаты британских, американских и немецких историков, которые называют образ «невинного города культуры» стилизацией, и говорят, что прекрасный Дрезден был крупным перевалочным пунктом и важным транспортным узлом для нацистов:

Конечно, Европа вправе сама определять, кто освободитель, а кто варвар, убийца и оккупант. Если варвар — советский солдат, а не британский и тем более не американский. Иначе международного скандала не избежать.