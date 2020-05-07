Политолог заявил о превращении Украины в колонию США

Украина фактически становится колонией Соединенных Штатов; в то же время Вашингтон понимает, что управлять миром по-старому больше не получится. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Продовольственная безопасность

Украина в условиях пандемии нового типа коронавируса стала страной, от которой зависит международная продовольственная безопасность. Такое громкое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.

Стороны обсудили взаимовыгодное экономическое сотрудничество Украины и США. Кулеба заверил Помпео в том, что Киев готов обеспечить благоприятные условия американским компаниям, которые в данный момент задумываются над переносом производств из других регионов мира.

Перспективные проекты сотрудничества США и Украины стороны обсудят в текущем году в рамках заседания американо-украинской Комиссии стратегического партнерства.

Управление Украиной

Как отметил Андрей Иванов, за так называемым сотрудничеством между Вашингтоном и Киевом кроется то, что Украина фактически становится колонией Соединенных Штатов. Нынешняя администрация Белого дома понимает, что управлять миром по-старому больше не получится. Необходимо переносить производство из Китая, который стал активно претендовать на глобальное лидерство.

«Но куда переносить производство? В сами Штаты, где дорогая рабочая сила? Спасти систему мирового капитализма способны страны с очень дешевой рабочей силой. Такие как Камбоджа, Вьетнам, Мьянма. И вот в этом ряду оказалась Украина. В принципе, в Киеве правильно оценили свое место в глобальном разделении труда. Действительно, Украина обладает квалифицированными и дешевыми рабочими ресурсами. Но согласятся ли на это американцы? Проблема в том, что в отличие стран Юго-Восточной Азии Украина слишком нестабильна», — пояснил Андрей Иванов.

Он напомнил, что украинские политики отличаются необычной способностью к перемене настроения, слишком коррумпированы. И получается, что на самом деле Украина стоит в одном ряду не со странами Юго-Восточной Азии, а с африканскими государствами, которые никто сегодня даже не пытается эксплуатировать, так как «выходит себе дороже».

«Украина действительно стала «европейской Африкой». Но ведь это происходит из самой национальной идеи украинского истеблишмента, решившего строить государство на основе идеи «селянства». Резюмируя, можно сказать, что у Украины действительно очень высокий потенциал. Но, как показал весь исторический опыт, раскрыться этот потенциал может только в единстве с Россией», — заключил Андрей Иванов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус.