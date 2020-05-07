Вассерман назвал попытки США переписать историю «позорными для американцев»

Москва, 7 мая. Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал попытки Пентагона переписать историю и заявил, что США совершают ошибку за ошибкой.

По его словам, Вашингтон продолжает создавать своими руками ситуации, которые можно назвать «позорными для американцев».

Напомним, Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией подготовило и опубликовало презентацию о Второй мировой войне. Она называется «День победы в Европе: время празднования, осмысления». Вашингтон в очередной раз попался на попытке переписать историю.

Вассерман в беседе с «Царьградом» отметил, что, безусловно, есть и заслуга США в победе во Второй мировой, однако даже с учетом этого наблюдать за попытками переписывания истории неприятно. Эксперт подчеркнул, что «победа достаточно общая».

«И позорно для американцев, что сейчас они пытаются переписать всю историю. Дело не только в том, что они хотят объявить себя единственным победителем, а еще и в том, что, позоря своих союзников, они делают для своих же сограждан непонятным то, за что они, собственно, воевали», — пояснил эксперт.

Анатолий Вассерман добавил, что американцы «позорят они не только нас, но и самих себя». По его словам, чтобы понять простую истину, нужно иметь образование, которое отличается от средней американской школы. Анатолий Вассерман также напомнил, что Россия не вторглась в Польшу, а освободила русские земли, оккупированные Польшей в 1920 году.