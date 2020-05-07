Москва, 7 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников оценил риск повторного заражения коронавирусом.

По его словам, в настоящее время доподлинно неизвестно, обладают ли люди, переболевшие коронавирусом, иммунитетом к повторному заражению.

«Мы не знаем, может ли человек повторно заразиться коронавирусом. Пока у нас таких случаев не зарегистрировано, но точного ответа мы не знаем», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 177 тысяч случаев коронавируса, 1,6 тысячи человек скончались. Почти 24 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.