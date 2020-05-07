Тбилиси, 7 мая. Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

По его словам, к этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиационное сообщение, которое было остановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Гахария уточнил, что с середины июня в стране будет возобновлен внутренний туризм, а в июле Грузия сможет принять иностранных туристов. Для них планируется создать так называемые «безопасные коридоры».

Согласно официальным данным, в Грузии выявлено 615 случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались.

Отметим, что Грузия стала не первой страной, которая заявила о планах открыть туристический сезон в этом году. Ранее об аналогичных планах заявляли и в Турции. В июне Анкара собирается открыть авиасообщение с 19 странами, среди них — Грузия, Белоруссия, Германия, Япония, Канада и Китай. Полеты в Россию Турция собирается открыть в июле.

Ранее намерения европейских стран открыть свои границы для приема туристов раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил ограничить поездки россиян за границу.