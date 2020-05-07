Мутко рассказал о состоянии Федуна, госпитализированного с коронавирусом

Москва, 7 мая. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально. Об этом сообщил бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Я переписывался с Леонидом Арнольдовичем. Он чувствует себя более-менее нормально, рассчитывает через недельку выписаться», — рассказал он.

Также Мутко пожелал Федуну здоровья и скорейшего выздоровления. Ранее сообщение о госпитализации совладельца «Спартака» и вице-президента ПАО «Лукойл» появилось на сайте футбольного клуба. В «Спартаке» тоже пожелали 64-летнему Федуну поскорее выздороветь.

Леонид Федун входит в топ-20 самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. По данным издания, состояние вице-президента «Лукойла» оценивается в 6,3 миллиарда долларов. Кроме того, Федун является учредителем нескольких благотворительных фондов, которые занимаются, в частности, поддержкой ветеранов и молодежи «Спартака», а также программами в сфере образования, охраны здоровья, спорта, творческого развития и религиозных культур.

Ранее совладелец «Спартака» призвал досрочно завершить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с распространением коронавируса. Федун отметил, что матчи без зрителей могут привести футбольные клубы к огромным убыткам.