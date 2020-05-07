Масочный режим введут с 10 мая в Карелии

Петрозаводск, 7 мая. Масочный режим введут с 10 мая в Республике Карелия. Кроме того, с 12 мая для горожан смягчат режим самоизоляции и разрешат прогулки в парках и скверах при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом заявил руководитель региона Артур Парфенчиков.

Так, местным жителям разрешат гулять в парках, скверах, городских лесах и придомовых территориях. Отмечается, что в некоторых населенных пунктах определять места для прогулок будут местные власти.

«Будет соответствующий список каждым местным самоуправлением приниматься», — заявил губернатор.

Парфенчиков призвал горожан соблюдать социальную дистанцию, а также предостерег людей преклонного возраста от прогулок большими компаниями.

На сегодняшний день на территории региона официально выявлены 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 за минувшие сутки. Отмечается, что подготовленный для пациентов с коронавирусом коечный фонд свободен на 78%.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 11 231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.