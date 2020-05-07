Французский фрегат начал миссию IRINI в акватории Средиземного моря

Фрегат «Жан-Барт» D 615 противовоздушной обороны ВМФ Франции начинает свою миссию на западном побережье Ливии в рамках миссии ЕС IRINI. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Фрегат оборудован системой автокоррекции огня, основывающейся на обработке информации от датчиков и других кораблей для полной координации действий и прицельного поражения противника. Связь организована посредством спутникового канала. Французский фрегат оснащен пусковыми установками для противокорабельных ракет, обладающими радиусом поражения до 70 км и скоростью 0,95 от скорости звука. Кроме того, на борту имеются пусковые установки для ракет с системой «земля-воздух» среднего и малого радиуса действия. Судно рассчитано на экипаж из 245 человек.

Напомним, европейская инициатива по миссии IRINI в акватории Средиземного моря предполагает усиленный мониторинг соблюдения оружейного эмбарго ООН в Ливии. Отметим, всего в операции IRINI будут задействованы силы 27 европейских стран.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что уже 27 апреля наблюдатели IRINI зафиксировали в акватории средиземноморья турецкое судно — предположительно оно перевозило военную технику для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Несмотря на этот и многие другие факты, от Европы пока что не было официальных заявлений о нарушении оружейного эмбарго в североафриканской стране за исключением отдельных заявлений от Греции — 19 апреля Генштаб Национальной обороны страны сообщил, что 11 греческих военных самолетов перехватили эскадрилью турецких истребителей F-16. Это случилось после того, как они пересекли воздушное пространство Греции и Ливии над водами Средиземного моря.

В заявлении оборонного ведомства Греции отмечалось, что количество самолетов составляло 16 истребителей турецких ВВС, которые вошли в воздушное пространство Ливии — прямые столкновения могли бы произойти по крайней мере в четырех случаях перехвата турецких истребителей из-за неоднократных нарушений воздушного пространства Ливии и Греции.