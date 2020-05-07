Писатель Гаспарян осудил русофобскую риторику на Украине перед 9 мая

Представители украинских государственных исторических институтов не в состоянии продуцировать отличный от русофобского контент. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил писатель и политолог Армен Гаспарян.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, который в преддверии 9 мая потребовал запретить «культ Победы» и начать «ценить мир», добавив, что украинцы оказались в ходе войны разделены между воюющими сторонами и таким образом погибали за интересы других держав. Также Дробович не нашел разницы между «нацистами и коммунистами», которые, по его мнению, «одинаково не считались с ценой человеческой жизни».

«Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение (коллаборационисты под предводительством Степана Бандеры, сотрудничавшие с Гитлером. — Прим. ФАН) — люди и организации, которые боролись за независимость Украины против обеих тоталитарных систем», — сказал глава Украинского института национальной памяти.

Гаспаряна не удивило противоречащее здравому смыслу высказывание Дробовича. По его словам, сама должность этого человека обязывает его делать подобные заявления.

«До него главой этого «института» был Владимир Вятрович — и то, что говорил этот человек СМИ, мало чем отличалось от того бреда, что мы услышали от его преемника теперь. Украинский институт национальной памяти был создан по образу и подобию своего польского собрата, а некоторые детали скопированы с аналогичных учреждений в Прибалтике. Неужели вы искренне полагали, что перед 9 Мая эти люди скажут что-нибудь другое? Например, что Украина будет чтить подвиг украинских же советских солдат, участников разгрома нацизма? Это уже даже не смешно», — заявил писатель.

По его словам, Дробович сказал ровно то, за что ему платит деньги украинское государство, чья борьба с «советским прошлым» переходит все грани разумного.

«Вот если бы он вышел и сказал, что члены Украинской повстанческой армии (УПА1, деятельность запрещена в РФ. — Прим. ФАН) подонки и военные преступники — вот это бы действительно была новость, — отметил политолог. — А так его риторика ничем не отличается той, что использовал его предшественник Вятрович».

1 Организация запрещена на территории РФ.