Кировская область присоединилась к песенному марафону «Наш День Победы»

Киров, 7 мая. Кировская область присоединилась к масштабному песенному проекту «Наш День Победы», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект был инициирован аппаратом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Эстафету исполнения песни «День Победы» кировчане приняли от Республики Чувашия. Вокалисты из Кирова представили свою видеоверсию великой песни. Съемки проходили возле мемориала «Вечный огонь».

«Акция объединила разножанровых исполнителей в единый народный коллектив. Завтра мы передадим эстафету последнему участнику — Оренбургской области, а 9 Мая россияне смогут услышать знаменитую песню в исполнении всех коллективов окружного проекта», — рассказала министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

В своем ролике жители региона рассказали о вкладе земляков в приближение Великой Победы. Отмечается, что в годы войны на фронт ушло почти 600 тысяч жителей области. Более 200 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, передает infox.ru.

Песенный марафон «Наш День Победы» объединит 14 регионов. Видеоклип с исполнением песни «День Победы» выйдет на всех региональных телеканалах. Кроме того, его можно будет посмотреть в социальных сетях.