Косачев рассказал о готовности РФ восстановить парламентский диалог с Украиной и Грузией

Москва, 7 мая. Россия готова к восстановлению в полном объеме парламентского диалога с Украиной и Грузией. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Во время организованного Медиацентром «России сегодня» видеомоста Победы он уточнил, что от имени коллег может подтвердить всемерную готовность к восстановлению в полном объеме парламентского диалога между странами.

Косачев обратился к принявшим участие в видеомосте депутату Рады Украины Олегу Волошину, а также лидеру оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

«С нашими единомышленниками, и с нашими оппонентами», — подчеркнул Косачев.

Кроме того, политик добавил, что российские парламентарии не боятся острых тем.

«Нам есть что сказать, и мы готовы слышать аргументы наших собеседников», — заверил он.

Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский рассказал, что перемены в отношениях Украины и РФ возможны лишь в том случае, если они произойдут в Киеве — примирение может случиться с «совсем другой Украиной». Он обратил внимание на то, что Украина как государство в нынешнем формате отношений для России потеряна.

По мнению эксперта, только в этом случае может быть поставлен вопрос о новых тенденциях в российско-украинских отношениях. При этом он скептически настроен на примирение Киева и Москвы в ближайшем будущем.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в 2014 году после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.

Крым стал частью РФ в марте того же года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией.