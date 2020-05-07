Журналист из США призвал закрыть глаза на преступления Байдена, чтобы свергнуть Трампа

Вашингтон, 7 мая. Американский журналист Мартин Толчин призвал отложить расследование дела о сексуальных домогательствах в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена. Это необходимо, по мнению 91-летнего сотрудника СМИ, для «свержения» нынешнего национального лидера Дональда Трампа.

В среду, 6 мая, Толчин опубликовал открытое письмо главному редактору The New York Times, в котором заявил, что ему неинтересно, насколько правдивы обвинения в адрес Байдена. Гораздо важнее, по словам журналиста, лишить власти Трампа.

Накануне издание выпустило статью, призывающую Демократический национальный комитет (DNC) провести проверку обвинений против кандидата от этой партии.

«Мистер Байден сам установил для себя высочайшие стандарты. Он объявил целью своего президентства восстановление здравомыслия, вежливости и порядочности, попираемых действующим главой Белого дома», — подчеркивали важность расследования журналисты The New York Times.

Толчин предполагает, что указанное расследование может нанести ущерб предвыборной кампании Байдена, ставя его в невыгодное положение перед позициями Трампа. Журналист предлагает закрыть глаза на предполагаемые преступления Байдена.

«Я не хочу справедливости, какой бы она ни была. Я хочу победы, отстранения Дональда Трампа от должности, и мистер Байден — наш лучший шанс», — пояснил он.

Ранее бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила политика в сексуальных домогательствах, совершенных, по ее признанию, осенью 1993 года. Женщина утверждает, что сенатор пытался склонить ее к интимной связи.