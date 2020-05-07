Сингапурские ученые сдвинули дату окончания пандемии коронавируса в России

Москва, 7 мая. Сингапурские ученые скорректировали прогноз окончания пандемии коронавирусной инфекции в России в сторону увеличения. Сроки представлены в отчете Университета технологий и дизайна в Сингапуре.

По новым данным, эпидемия коронавируса в РФ может завершиться 8 сентября, хотя ранее ученые прогнозировали окончание вспышки коронавируса в стране 24 августа. Прогнозы изменились после того, как был зафиксирован рекордный прирост выявленных случаев заболевания коронавирусом. Так, 7 мая сообщалось об 11 231 новом случае заражений инфекцией за сутки, общее количество зараженных в России достигло 177 160 человек.

Ученые поясняют, что даты окончания пандемии в РФ могут сдвинуться либо в сторону увеличения, либо уменьшения. Все зависит от ситуации и принимаемых мер. Авторы модели предупредили, что страны, которые прошли пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с новой волной заболевания. Это может произойти при преждевременном снятии ограничений.

Результаты анализа были представлены на основе данных по 131 стране. Прогноз был составлен на основе SIR-модели — математической модели распространения коронавируса с динамикой по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Сингапурские ученые также призвали с осторожностью относиться к каким-либо исследованиям и предупредили об опасности «чрезмерного оптимизма».

Ранее глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность заболеть коронавирусом дома. По его словам, заразиться инфекцией в домашних условиях, а также «принести» ее с улицы крайне низка. Эксперт пояснил, что заболеть COVID-19 практически невозможно, поскольку вирус SARS-CoV-2 переносится не просто по воздуху, а в капельках воды.