Мезюхо заявил, что государство обязано охранять россиян от фейков о коронавирусе

Москва, 7 мая. Политолог Иван Мезюхо призвал ужесточить ответственность за распространение фейков о коронавирусной инфекции.

По его мнению, люди должны нести ответственность за тиражирование ложной информации о вирусе. Эксперт не исключил, что за публикацией фейков могут стоять интересы либо материального, либо имиджевого характера.

«Сегодня всем нужно понять, что государство бережет здоровье своих граждан и обязано охранять их, в том числе и от различной дезинформации, распространяемой провокаторами. В полной мере, конечно, сложно оградить россиян от появления такого рода материалов в Сети, но ужесточение наказания, по крайней мере, позволит остудить головы тех, кто желает на этой теме заработать как политический, так и материальный капитал», — сказал Мезюхо в интервью Nation News.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать сообщения о продаже средств от коронавируса. В ведомстве отметили, что реклама носит недостоверную информацию.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать информацию о продаже якобы мощнейших препаратов для борьбы с коронавирусом. В случае дублирования этих материалов на других интернет-ресурсах к ним также будет ограничен доступ, указали в Генпрокуратуре.

На сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных исходов за весь период пандемии увеличилось до 1625. Выздоровели почти 24 тысячи человек.