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Мезюхо заявил, что государство обязано охранять россиян от фейков о коронавирусе

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Мезюхо заявил, что государство обязано охранять россиян от фейков о коронавирусе

Москва, 7 мая. Политолог Иван Мезюхо призвал ужесточить ответственность за распространение фейков о коронавирусной инфекции.  

По его мнению, люди должны нести ответственность за тиражирование ложной информации о вирусе. Эксперт не исключил, что за публикацией фейков могут стоять интересы либо материального, либо имиджевого характера.

«Сегодня всем нужно понять, что государство бережет здоровье своих граждан и обязано охранять их, в том числе и от различной дезинформации, распространяемой провокаторами. В полной мере, конечно, сложно оградить россиян от появления такого рода материалов в Сети, но ужесточение наказания, по крайней мере, позволит остудить головы тех, кто желает на этой теме заработать как политический, так и материальный капитал», — сказал Мезюхо в интервью Nation News.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать сообщения о продаже средств от коронавируса. В ведомстве отметили, что реклама носит недостоверную информацию.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать информацию о продаже якобы мощнейших препаратов для борьбы с коронавирусом. В случае дублирования этих материалов на других интернет-ресурсах к ним также будет ограничен доступ, указали в Генпрокуратуре. 

На сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных исходов за весь период пандемии увеличилось до 1625. Выздоровели почти 24 тысячи человек.

Мезюхо заявил, что государство обязано охранять россиян от фейков о коронавирусе

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Источник: Nation News
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