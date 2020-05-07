Пленный террорист ПНС сбежал из заключения

Абу Салим, 7 мая. Боевик так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, плененный Ливийской национальной армией (ЛНА), сбежал из тюрьмы в Абу Салиме.

По сообщениям источников из социальных сетей, лояльных ЛНА, Али Мехди Клхар сбежал из заключения в Абу Салиме и укрывается в городе Ружбан. Кроме того, тюрьму удалось покинуть еще нескольким пленным.

Тем временем количество боевиков, готовых сражаться за так называемое Правительство национального согласия Файеза Сарраджа, стремительно уменьшается — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что сирийские группировки отказываются поставлять боевиков Турции для их дальнейшей отправки в Триполи.

Кроме того, согласно последним сведениям Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в рядах иностранных наемников на протяжении некоторого времени гуляют мятежные настроения — сирийские боевики недовольны тем, что Анкара не выполняет обещанного. Речь идет, прежде всего, о задержках и уменьшении ежемесячных выплат, а также не предоставленном турецком гражданстве, которым наемников завлекали вербовщики на местах.