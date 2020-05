Пленный террорист ПНС сбежал из заключения

Абу Салим, 7 мая. Боевик так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, плененный Ливийской национальной армией (ЛНА), сбежал из тюрьмы в Абу Салиме.

#Libya #Tripoli



- #Ali_Mehdi_Klhar #LNA prisoner of war under the #GNA terrorists has successfully escaped #Abu_Slem's main prison and is now safely in #Rujban city.



- They are also other captives that successfully escaped #Abu_Slem's prison pic.twitter.com/o9PjvDhWkx