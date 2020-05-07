Путин поручил повысить конкурентоспособность товаров российского производства

Москва, 7 мая. Борьба за международные рынки усилилась в связи с падением спроса, поэтому необходимо повысить конкурентоспособность российской продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития транспортной отрасли.

«На фоне падения глобального спроса обострилась борьба за международные рынки сбыта товаров топливно-сырьевой группы, продуктов питания, другой продукции. Чтобы преуспеть в этой борьбе, повысить конкурентоспособность российских товаров, наши экспортеры должны действовать вместе с транспортными компаниями», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что российские транспортные компании должны предлагать «эффективные логистические модели», чтобы простимулировать экспорт отечественной продукции.

Ранее президент РФ назвал обеспечение бесперебойной работы транспорта стратегической задачей в условиях пандемии коронавируса. Глава государства поручил предусмотреть дополнительные меры поддержки транспортных предприятий.

Кроме того, Путин отметил, что после спада эпидемии необходимо будет проанализировать профилактические меры, принимаемые в транспортной отрасли. При этом президент призвал «не перегибать палку» и не «давить бизнес» избыточными и бессмысленными мерами.