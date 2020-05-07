Доктор Мясников объяснил, почему врачи заражаются коронавирусом

Москва, 7 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как медики заражаются коронавирусной инфекцией.

По его словам, использование масок, комбинезонов и других средств не способно обеспечить 100% защиту от коронавируса. При этом зачастую медики заражаются в раздевалке, когда снимают защитный костюм после выхода из инфекционного отделения.

«Необходимо, чтобы ты правильно одевал и снимал защитный костюм. Зачастую медики заражаются в раздевалке», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 177 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 1,6 тысячи человек погибли. Порядка 24 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.