На Украине раскрыли детали плана «Б» по возвращению Донбасса

Киев, 7 мая. Власти Украины намерены вернуть контроль над Донбассом до конца года, при этом Киев имеет план «Б» на случай, если этого не произойдет. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, власти готовы сделать все от них зависящее, о чем говорит интенсификация работы трехсторонней контактной группы.

«Но у нас есть и проработанный план «Б»: что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так», — отметил Ермак.

Киев рассчитывает, что украинские местные выборы, запланированные на октябрь, пройдут также и на неподконтрольных территориях, но с соблюдением ряда условий.

«Необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы», — сказал чиновник.

Ранее о намерении провести местные выборы в октябре, в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности.

Порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса определяется так называемой «формулой Штайнмайера», которую уже согласовала минская контактная группа. После ее принятия в Киеве и других городах Украины прошли акции протеста.