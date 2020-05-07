Москва, 7 мая. Главврач московской городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, скончалась в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве отметили, что Сергеева в течение 43 дней находилась на искусственной вентиляции легких. Врачи до последнего боролись за жизнь пациентки, однако осложнения, которые были вызваны коронавирусом, привели к летальному исходу.

«Сегодня утром в городской клинической больнице №52 после продолжительной болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Борисовна Сергеева», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 177 тысяч случаев коронавируса, 1,6 тысячи человек скончались. Более 24 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения заболевания в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.