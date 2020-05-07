Российские вирусологи оценили риск заражения коронавирусом дома

Москва, 7 мая. Вероятность заразиться коронавирусом в домашних условиях, а также «принести» инфекцию с улицы крайне низка. Об этом рассказал глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, заразиться пневмонией COVID-19 практически невозможно, поскольку вирус SARS-CoV-2 переносится не просто по воздуху, а в капельках воды.

«Когда эти капельки высыхают, вирус очень быстро погибает. Есть исследования, когда вирус находили в пыли на большом расстоянии от людей, но в этих исследованиях находили не сам вирус, а его нуклеиновую кислоту, его геном», — пояснил Лукашев.

Вирусолог также добавил, что во внешней среде коронавирус крайне нежизнеспособен. При этом он привел пример, при котором инфекция может попасть домой.

«Можно представить какой-то сценарий, когда в дом попадают зараженные продукты, например немытые фрукты. <…> Если человек покашлял в руку и пошел выбирать фрукты, конечно, их лучше помыть», — подчеркнул медик.

Дольше всего вирус сохраняет устойчивость на пластике и инертных металлах, например на нержавейке. В этих случаях вероятность заражения зависит от иммунитета человека, но при выполнении профилактических мер риск инфицирования также минимален.