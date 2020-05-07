Асад перенес парламентские выборы в Сирии из-за коронавируса

Дамаск, 7 мая. Парламентские выборы в Сирии перенесены с мая на 19 июля, сообщила пресс-служба президентского дворца САР.

Глава Сирии Башар Асад подписал указ о переносе президентских выборов в связи с пандемией коронавируса.

«В рамках превентивных мер, предпринимаемых сирийскими властями в рамках борьбы с распространением коронавируса, президент Башар Асад издал указ ... о переносе парламентских выборов с 20 мая на 19 июля», — говорится в заявлении.

Изначально выборы должны были состояться 13 апреля, однако из-за угрозы распространения инфекции сирийский лидер решил перенести их на 20 мая.

По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них скончались три человека. 27 человек смогли победить болезнь.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса, в середине марта ВОЗ объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.

Китайские власти обвинили США в причастности к созданию смертоносного вируса. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что коронавирусная инфекция была разработана пять лет назад в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.