Борисова рассказала о фатальной ошибке, сгубившей Осина и Кельми

Москва, 7 мая. Телеведущая Дана Борисова рассказала,что пыталась спасти певцов Евгения Осина и Криса Кельми от алкогольной зависимости. Но они бросили реабилитацию, и это стало фатальной ошибкой.

По словам Даны, ей самой пришлось пройти лечение от зависимости от запрещенных веществ. И в этом ей очень помог шоумен Андрей Малахов. Именно он под предлогом съемок реалити-шоу организовал ее вывоз в реабилитационный центр в Таиланде. Там Борисова провела семь месяцев. После выздоровления она решила, что сможет помочь и другим звездам со схожими проблемами. Одними из них были Осин и Кельми. Оба приехали в Таиланд, но Осин бросил все уже через шесть недель. Таким же образом поступил и Кельми.

По словам Борисовой, музыканты первые не смогли преодолеть себя в самый сложный начальный период лечения.

«Они ни разу не признались, что алкоголики. Нельзя отпускать с полутора месяцев реабилитации. <…> Это все равно, что выпустить человека со вспоротым животом. У него фактически отрицание не закончилось?» — посетовала Борисова в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!».

Ведущая утверждает, что «рвалась», чтобы не удержать их, но ее «какими-то средствами не выпустили». В дальнейшем Осин и Кельми вернулись к прежним привычкам, которые в итоге погубили их. Осин, как уточнила Борисова, в первые дни после возвращения в Москву заработал большие деньги за телесъемки и продажу гаража, после чего «запил и очень быстро ушел».

«Я делала все для них. Женя был очень тяжелый человек. Я его до последнего поддерживала. С Крисом мы были не так близки, и физически у него было похуже состояние», — поделилась она.

Осина Борисова назвала Осина «типичным алкоголиком», возможно, поэтому ей не удалось донести до него, что пристрастие к спиртному — это смертельная болезнь.

Напомним, 21 апреля Крису Кельми исполнилось бы 65 лет. Он был основателем групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», автором хитов «Замыкая круг» и «Ночное рандеву». Музыкант умер 1 января 2019 года после празднования Нового года. Причиной смерти стала остановка сердца. До этого Кельми жаловался на боли в области груди и печени. Не исключалось, что к проблемам со здоровьем привела алкогольная зависимость.

Евгений Осин, автор песен «Плачет девочка в автомате»«Таня плюс Володя», «Попутчица» и многих других скончался 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года.