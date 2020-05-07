В ДНР призвали Париж и Берлин заставить Украину «играть по правилам»

Киев с завидной регулярностью пытается внести в повестку вопросы, категорически неприемлемые для Донбасса. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

Выборы в Донбассе

Представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин назвал условия для проведения местных выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Так, по его словам, избирательный процесс начнется только после получения Киевом контроля над республиками Донбасса и границей с Россией, а также после вывода «всех незаконных вооруженных формирований». В ином случае, считает Костин, провести выборы в Донбассе невозможно.

«Жизнь покажет, насколько это реально (проведение местных выборов в октябре 2020 года — прим. ФАН). Но реально наше желание достичь именно такого результата. (...) Безусловно, не может быть выборов по украинскому законодательству на территории, которая неподконтрольна Украине», — сказал политик.

Играть по правилам

Как отметил Александр Камышов, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Андрей Костин в очередной раз подтвердил нежелание украинских властей договариваться с Донбассом и выполнять Минские соглашения.

«Очевидно, что этим утопическим мечтам украинских политиков не суждено сбыться. Вся дорожная карта мирного урегулирования в Донбассе четко и по пунктам расписана в Минских соглашениях. Пересматривать и переосмысливать документ, поддержанный Советом Безопасности ООН, ради популистских заявлений украинских политиков никто не собирается. А о необходимости выполнения «Минска» неоднократно заявляли и участники «нормандского формата», — пояснил Александр Камышов.

По словам политика, Киев с завидной регулярностью пытается внести в повестку вопросы, категорически неприемлемые для Донбасса. И все это вместо того, чтобы решать конкретные задачи по мирному урегулированию, заниматься политической частью соглашений, отводить силы и средства от линии разграничения, налаживать сложную гуманитарную ситуацию, вызванную украинской блокадой.

«Очевидно, что это продолжение курса украинского президента Владимира Зеленского, который пришел к власти именно на лозунгах о мире, но за год своего правления не достиг в этом направлении никаких реальных успехов. Более того, он еще больше заморозил конфликт и саботирует все мирные инициативы народных республик. Такая политика недопустима. Мы призываем мировое сообщество взять ситуацию под контроль и заставить Украину играть по правилам. Иного выхода для разрешения ситуации просто не существует», — заключил Александр Камышов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.