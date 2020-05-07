Путин призвал «не перегибать палку» с профилактическими мерами

Москва, 7 мая. Профилактические меры, направленные на борьбу с коронавирусом, должны быть соразмерны рискам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития транспортной отрасли.

Глава государства отметил, что после спада эпидемии необходимо провести серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте.

«Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане», — подчеркнул Путин.

Также глава государства заявил, что по мере возвращения к росту экономики транспортный потенциал будет очень востребован, так как снова вырастет спрос на перевозку грузов. В связи с этим, по словам Путина, от слаженной работы логистической отрасли будет зависеть быстрая нормализация экономической жизни в стране.

Напомним, 6 мая президент РФ провел совещание с министрами и главами регионов. Путин заявил, что решение о постепенном выходе из режима ограничений должны принимать губернаторы. При этом глава государства предостерег от поспешных действий, отметив, что в некоторых регионах меры нужно дополнять, передает НСН.