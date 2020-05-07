Лидерство Башара Асада выведет Сирию из тяжелых условий.

Правительственная группа, ответственная за принятие мер по противодействию распространению коронавируса COVID-19 на территории Сирии, заявила, что по предварительным оценкам, высшие учебные заведения на территории страны смогут возобновить работу только 31 мая 2020 года. Экспертное мнение по поводу коронавирусной инфекции в Сирии Федеральному агентству новостей (ФАН) выразил политолог и независимый журналист Александр Асафов.

Специальная правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение возобновить с 31 мая работу университетов и техникумов. Занятия будут проходить с 9.30 утра до вечера, согласно образовательной программе, включая субботу. По решению правительства, вузы будут обучать по интенсивной программе с акцентом на основные предметы.

Меры по предотвращению вируса

По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27. В связи с этим были предприняты меры по предотвращению распространения вируса.

Правительство Сирии ввело комендантский час, согласно которому с 18.00 до 6.00 передвижение во всех населенных пунктах запрещено, в выходные запрет начинается с 12.00. Также запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан.

«В борьбе с коронавирусом в Сирии усугубляют ситуацию действия группировок подконтрольных США, которые ведут активную подрывную деятельность, направленную против президента Сирии. Стоит только вспомнить сетевой флешмоб с фотографиями несчастных детей, держащих в руках плакаты о помощи людям, страдающим от коронавирусной инфекции. Это явная провокация, направленная против Асада. Тем более никто не знает, что происходит в лагере беженцев «Эр-Рукбан», и в зоне Ат-Танфа, подконтрольной США. Информация намерено скрыта и у Башара Асада нет возможности помочь людям, которые там находятся», — сообщает эксперт.

Усилия Асада в борьбе с пандемией

Тем не менее, в большинстве сирийских городов проводятся работы по дезинфекции, введен комендантский час, также активно распространяется информация о мерах предосторожностей, которые следует выполнять, чтобы не заразиться. Президент Сирии прикладывает достаточно много усилий, чтобы вывести страну из той ситуации, в которой она оказалась.