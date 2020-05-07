ФАН обменялся виртуальными термоядерными ударами с журналистом из США

Недавняя заметка американского журналиста Логана Ная с упоминанием ядерного удара по Москве совершенно не заслуживает того внимания, которое этому тексту уделил ряд отечественных СМИ. Более того, подавляющая часть населения США прекрасно осознает, к каким трагическим последствиям для Америки может привести любая попытка применения ядерного оружия против России.

К таким выводам пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший текст Ная.

Най «бомбит» Москву

В начале мая бывший десантник-парашютист U.S. Army Логан Най, на «гражданке» переквалифицировавшийся в журналиста и написавший по военной тематике такие «фундаментальные» статьи, как «Британская компания разрабатывает «безумный» ракетный беспилотник», а также «Как проститутка, ставшая королевой пиратов, победила сразу три флота», набрел в Интернете на программу Алекса Валлерштейна NukeMap. Эта программа позволяет в первом приближении моделировать на карте мира зону поражения ядерного оружия разной мощности.

Собственно, первоначально Валлерштейн написал ее в качестве наглядного пособия для студентов Технологического института Стивенса, расположенного в Нью-Джерси. Но впоследствии программа, дающая возможность виртуально укокошить миллионы человек, приобрела в Интернете необычайную популярность. Согласно статистике, за 2012–2019 годы пользователи NukeMap инициировали «подрывы» более 184 миллионов ядерных зарядов…

Но мы отвлеклись.

Итак, Най открыл для себя запущенную еще восемь лет назад NukeMap и немедленно «уронил» на Москву 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Ну, просто чтобы посмотреть, что из этого получится. Как и следовало ожидать, получилось убойно. Виртуальный взрыв «унес» жизни более семи миллионов человек. Еще пять миллионов человек оказались «травмированы», а «язык» зоны распространения радиоактивных осадков от «испепеленной» Москвы растянулся на северо-восток почти до Усинска.

Очевидно, Най «уронил» бы на столицу России и больше мегатонн, но выставленное в NukeMap ограничение на мощность ядерных боеголовок реализовать чаяния экс-парашютиста не позволило. Надо полагать, этот нюанс сподвиг Ная на выяснение, чем же, собственно говоря, подобное программное ограничение обусловлено.

Результат расследования оказался немного предсказуем. Дело в том, что 100 мегатонн — это умозрительный стандарт «потолка» мощности ядерного оружия, которого стремились достичь американские и советские разработчики оружия массового поражения во второй половине 1950-х, чтобы компенсировать избыточной мощностью боеприпаса отсутствие возможности достаточно точного его применения.

Американцы сумели в марте 1954 года взорвать заряд мощностью 15 мегатонн, и это испытание стало самым мощным взрывом из когда-либо произведенных США. Советский Союз «в погоне» за 100 мегатоннами взорвал в октябре 1961 года «Царь-бомбу» мощностью 58,6 мегатонн. Это позволило СССР стать обладателем самого мощного взрывного устройства из всех, когда-либо разработанных и испытанных на Земле. Однако ни Штаты, ни Союз вожделенные 100 мегатонн в свои арсеналы так и не «положили».

Это объяснялось целым рядом проблем.

Во-первых, технологической сложностью создания столь мощного ядерного заряда.

Во-вторых, отсутствием носителя, способного 100-мегатонную «дылду» доставить на территорию противника. Самолеты и ракеты ее просто не поднимали. В СССР для транспортировки 100-мегатонной боевой части пытались сконструировать гигантскую суперторпеду Т-15, но этот проект так и не был реализован.

В-третьих, как показали исследования американских и советских ученых, применение 100-мегатонной боеголовки могло привести к колоссальному количеству негативных последствий, совершенно не окупаемых победным рапортом об уничтожении вероятного противника. Фигурально выражаясь, получилась бы ситуация «в целях борьбы с клопами мы сожгли дом».

Совершенствование военной техники с уклоном в миниатюризацию электронных устройств и повышение точности попадания боеголовок сделало 100-мегатонную «дылду» окончательно ненужной. Для нанесения критического ущерба вероятному противнику теперь вполне хватало многочисленных мегатонных и еще меньших по мощности зарядов, смонтированных на баллистических ракетах.

Вот это, видимо, и уяснил Най, потратив минут десять на поиск материалов в Google. Попутно наш фигурант узнал, что помимо знаменитой лаборатории в Лос-Аламосе разработками ядерного оружия в Штатах занималась также Ливерморская национальная лаборатория, основанная в 1952 году «отцом» американской водородной бомбы, физиком-теоретиком венгерского происхождения Эдвардом Теллером.

ФАН «бомбит» Вашингтон

Когда-то в ходе конкурентной борьбы с Лос-Аламосом за перераспределение госфинансирования Теллер предложил Пентагону фантасмагорический проект создания 10 000-мегатонной (!) бомбы, способной в теории стирать с лица земли не только целые страны, но и континенты.

Какое-то время образ этого «монстра» будоражил сознание американских генералов, но потом они, очевидно, задали Теллеру вполне закономерный вопрос: «Господин ученый, если нам не нужна 100-мегатонная бомба, то зачем нам 10 000-мегатонная?» Ответить внятно на такой вопрос Теллеру было затруднительно, поэтому проект его «монстра» благополучно похоронили.

Собрав всю эту информацию, Логан Най сел за компьютер и набросал текст примерно такого содержания.

Мол, был когда-то в Америке такой мужик Теллер, который носился с идеей создания 10 000-мегатонной бомбы, способной испепелить все что можно и что нельзя. Но посмотрите, что я могу сделать с Москвой, «сбросив» на нее в программе NukeMap «всего лишь» 100-мегатонную бомбу (правда, ни у кого такой нет, но не суть)!.. Так нужна ли нам мегабомба Теллера? Нет! С учетом уже имеющихся арсеналов ядерного оружия, способного и без этого венгра многократно уничтожить на Земле все живое, мегабомба нам не нужна! Подпись: «Ваш Капитан Очевидность».

Аплодисменты. Занавес.

Этот текст даже провокацией не назовешь — он просто не особенно умный. Это те самые бредни, которые не следует принимать всерьез.

5 мая бесхитростная заметка Ная под кричащим заголовком «This proposed nuke would've destroyed a continent» была опубликована на американском ресурсе «We Are The Mighty». Еще через сутки текст заметили некоторые отечественные СМИ и принялись негодовать. Мол, как же так! Бомбу! На Москву!!..

Спустя еще пару часов новость «В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву» оказалась в топе «Яндекса».

Ситуация стала выглядеть откровенно комичной. Как если бы какой-то дурачок написал на заборе непристойность — и новость об этом тут же растиражировали бы десятки новостных агентств.

Я вот, например, открыл NukeMap и в «отместку» Наю «ухнул» 100 виртуальных мегатонн на Вашингтон (2 552 240 погибших и 2 944 690 раненых) и Нью-Йорк (8 012 450 погибших и 6 682 480 раненых). На этом «обмен ядерными ударами» между редакцией ФАН и творческим коллективом «We Are The Mighty» я счел законченным и с чистой совестью отправился завтракать.

В каждой шутке есть доля шутки

Впрочем, в каждой шутке, как известно, есть доля… шутки. А также доля того, что шуткой не является. В нашем случае такой «не шуткой» можно считать вопрос об уязвимости столицы России от средств нападения вероятного противника. В первую очередь — от удара межконтинентальными баллистическими ракетами.

Что об этом можно сказать?

Начну с плохой новости: непробиваемой обороны в мире не существует. Поэтому полномасштабная «разгрузка» по Москве ядерного арсенала США обернется для нас катастрофическими последствиями. Особенно с учетом того, что после распада СССР система, а также инфраструктура гражданской обороны в нашей стране в целом, и в Москве в частности, изрядно деградировали. В полном объеме они не восстановлены до сих пор.

Новость хорошая: на сегодняшний день Москва является самым защищенным в мире городом от ракетного удара. То есть ограниченный удар российская столица, в отличие от столиц иных государств, отбить вполне сможет. За это отвечают двухэшелонная система предупреждения о ракетном нападении и предназначенная для отражения ограниченного ядерного удара по мегаполису и Центральному промышленному району система противоракетной обороны А-135 «Амур», которая, кстати, вскоре будет дополнена новым эшелоном антиракет дальнего (заатмосферного) перехвата А-235 «Нудоль». По имеющейся информации, серия испытательных пусков А-235 должна быть закончена уже в 2020-м, так что через год «Нудоль» полностью войдет в строй.

Ну, а теперь новость, которая и не новость вовсе. Любая (подчеркну — любая) попытка использования против России баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками — вне зависимости от их мощности — станет основанием для немедленного полноценного ответного удара по стране-агрессору. Это черным по белому прописано в Военной доктрине РФ, и это же неоднократно проговаривалось официальными лицами.

Помните, два года назад президент России Владимир Путин сказал: «Наша концепция — это ответ на встречный удар»? И тут же пояснил, что суть ядерной доктрины России в том, что «агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен»? А затем добавил: «Мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют»?

Помните? Так это все о ней, о системе ядерного сдерживания, базирующейся на Стратегических ядерных силах РФ — с их «Тополями», «Ярсами», «Воеводами» и «Булавами», а также на международном договоре СНВ-3.

Срок последнего истекает меньше чем через год. С учетом наблюдаемых сейчас американских инициатив, далеко не факт, что договор будет продлен. Что ж, значит СЯС РФ справятся с проблемой одни, неизменно нависая над потенциальным противником ультимативно карающим дамокловым мечом. Спасибо системе «Периметр», мрачно именуемой на Западе «Dead Hand», — этот меч устроит агрессору массированный термоядерный Армагеддон даже в том случае, если внезапно не останется в живых никого, способного отдать приказ на запуск российских ракет.

Так что да, мы как мученики — в рай, а они просто сдохнут. Звучит, возможно, для кого-то предельно жестко и даже цинично, но зато правдиво. Подавляющая часть населения США этот тезис прекрасно осознает. То есть понимает, к каким трагическим последствиям для Америки может привести любая попытка применения против России ядерного оружия.

Именно по этой причине программа NukeMap до сих пор так и остается мрачно-развлекательным контентом, а не руководством к действию.