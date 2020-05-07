Иностранные СМИ готовят почву для западной интервенции в Ливию, публикуя вбросы про Россию

Европейское издание Deutsche Welle подключилось к пропагандистской медиакампании Соединенных Штатов Америки, направленной против России, чтобы оправдать бездействие НАТО и западную интервенцию в Ливии.

Вброс о присутствии сотрудников ЧВК «Вагнер» в Ливии, который усердно распространяет Вашингтон, поддержали немецкие журналисты. Ранее Федеральное агентство новостей подробно разбирало западные материалы на излюбленную в США тему — вечный поиск российского следа. Агрессивная риторика в адрес Москвы стала привычным инструментом как для американского правительства, так и для западных журналистов. Однако уровень аргументации в представленных ими статьях оставляет желать лучшего. Например, информационные агентства Bloomberg и Reuters опубликовали статьи, где указали на «присутствие» российских военных в Ливии, ссылаясь на доклад Организации Объединенных Наций.

Соответствующий «документ» не удалось найти ни на сайте ООН, ни в Сети. Авторы антироссийских баек не смогли определиться, кому они хотят приписать нахождение в североафриканском государстве, поэтому в тексте говорится то о неких «оперативниках», то о «наемниках», то о «снайперах». В то же время, Белый дом совершенно не заинтересован в присутствии турецкой ЧВК SADAT на территории Ливии. Москву же обвиняют во «вмешательстве», как только российское правительство начинает выступать с мирными инициативами. Вероятно, причина кроется в том, что стабилизация обстановки в стране невыгодна Западу, привычно использующему Африку в качестве площадки для отработки собственных интересов.

Неопределенность объясняется и тем, что доказательной базы у США нет, к слову, как и российского военного контингента в Ливии, а озвученные в пропагандистских статьях «данные» составлены из хаотичной пиар-кампании нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, на стороне которого выступают боевики из запрещенных во всем мире радикально-исламистских организаций. Интересно, что именно Вашингтон рекламировал собственных ручных террористов: раскруткой ПНС занимались американские лоббистские компании. На основе заранее подготовленного вброса западные СМИ развернули очередную информационную атаку против Кремля. Зависимая от Америки Европа привычно присоединилась к медиакампании.

Deutsche Welle (DW) — это международная общественная телерадиокомпания, принадлежащая Федеративной Республике Германии. Возглавляет ее Питер Лимбург. Он носит имя отца (Питера Лимбурга), известного немецкого дипломата, который участвовал в тайном вывозе из СССР последних немецких пленных, осужденных за военные преступления во время Великой Отечественной войны. Лимбург младший с 2002 года занимается выборами в Германии, обеспечивает правительству площадку для переговоров и дебатов, освещает пропагандистские выступления в «нужном» ключе.

Под его руководством DW превратилась из информационного ресурса в продажную и зависимую площадку, удовлетворяющую и отрабатывающую привычные Западу тезисы, что во всем и всегда виноваты русские. Именно поэтому на сайте издания появилась переписанная практически дословно статья, полностью дублирующая материал Bloomberg. Очевидно, DW стала новым игроком в информационной войне Вашингтона против России. Однако бездумная публикация без какой-либо аргументации никак не вяжется с лозунгом компании: «создано для ума».

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил в эксклюзивном интервью ФАН, почему Запад боится мирных инициатив Москвы и приписывает российскому правительству вмешательство во внутриливийский кризис.

«Прежде всего надо учитывать, что на сегодняшний день все ведущие информационные агентства коллективного Запада выполняют заказ Вашингтона, который характеризуется неким «фасом» в отношении Российской Федерации. Появилась очередная подборка весьма претенциозных статей, в которых не представлено никаких доказательств, а вместо даже самой слабой аргументации — сомнительный набор криво сопоставленных вбросов, направленных против Кремля. Очевидно, что это заказная работа», — заявил он.

Эксперт напомнил, что в отличие от западных коллег, президент РФ Владимир Путин никогда не уходит от ответа и он неоднократно повторял, что в Ливии нет российских бойцов.

«Что касается якобы находящихся в североафриканском государстве военнослужащих от России, об этом четко говорил Путин. Никаких войск и военных специалистов от российской стороны там не присутствует. Это просто попытка притянуть за уши даже не факты, а то, чего нет. Можно любого охранника взять и выставить его представителем того или иного государства. Вот на этом они и бравируют. В условиях информационной войны, важно следить за происходящим и сопоставлять одно с другим. Тогда сразу станет очевидно, что никаких вооруженных людей из России в Ливии нет», — посоветовал специалист.

По его мнению, серия вбросов против России нужна Западу, чтобы отвлечь внимание людей от развития реальной ситуации в Ливии и совершить вмешательство во внутренние дела страны.

«Информационный шум и нападки со стороны Запада — лишь видимая часть айсберга. На самом деле сейчас происходит подготовка к вмешательству третьих сил во внутриливийские дела. Об этом уже давно говорят в экспертном сообществе. СМИ в данном случае являются частью технологической подготовки к интервенции. Пропагандистские вбросы поступательно реализуются в качестве оправдания на случай, если им вздумается применять силу. Это может быть НАТО или кто-то из государств, входящих в Североатлантический альянс. Мы наблюдаем подготовку почвы для вмешательства, которое планирует, в том числе чужими руками, Запад».

Политолог напомнил, кто и почему помогает США внедриться в Ливию, а также обратил внимание, что Вашингтон распространяет собственную пропаганду не только в Европе, но и в некоторых арабских СМИ.