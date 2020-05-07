Новиков назвал подсказкой Западу призыв немецкого депутата снять санкции с России

Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд через призыв снять санкции с России в условиях пандемии коронавируса дает «подсказку» главам западных государств, как разрядить обстановку в мире. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

В интервью РИА Новости глава немецко-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что ограничительные меры стран Запада в отношении России нужно снять, поскольку во время кризиса из-за коронавируса Москва продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе.

«Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта», — пояснил парламентарий.

При этом Шлунд называет санкции «принципиально нецелесообразными», поскольку, если обратиться к истории, то они «всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния».

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы Дмитрий Новиков уверен, что ценность данного заявления заключается в двух важных позитивных моментах.

«Во-первых, оно [заявление] дает хорошую подсказку всем, кто определяет курс западно-европейских государств и США. Депутат дает понять, что может быть побудительным мотивом для того, чтобы принять решение о снятии санкций сейчас. Во-вторых, очень важно, что депутат Бундестага подчеркивает неконструктивность санкций как метода выяснения взаимоотношений между государствами, а также показывает в заявлении, что они наносят ущерб международному сотрудничеству, обостряют мировую политическую обстановку. Так или иначе, если спираль противостояния раскручиваются, то она может иметь самые разные следствия вплоть до провоцирования вооруженных конфликтов», — выразил мнение Новиков в комментарии ФАН.

Ситуация с пандемией сложна тем, что она накладывается на мировой экономический кризис, который находится в стадии обострения, говорит парламентарий.

«К сожалению, историческая практика такова, что ведущие игроки на политической карте мира очень часто прибегали к войне как способу разрешения своих экономических проблем. С одной стороны, это касается событий Первой и Второй мировых войн. С другой стороны, конец прошлого века также был связан с определенными событиями, которые называют холодной войной», — объяснил Новиков.

В настоящий момент все страны вступают в «полосу многолетнего осложнения» мировой социально-экономической обстановки, считает депутат.

«Соблазн у «горячих голов» решать проблемные вопросы при помощи развертывания разного рода военных авантюр исключить нельзя. Поэтому депутат совершенно мудро понимает эту логику, и предлагает принять меры не для нагнетания обстановки, а наоборот, для разрядки», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, в июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия ввела ответные контрсанкции, в том числе запрет на импорт фруктов, овощей, молочной и мясной продукции из некоторых стран ЕС.

Страны Евросоюза ощутили на себе обратный эффект антироссийских санкций. В частности, испанские фермеры выступили за возобновление экспорта испанских продуктов сельскохозяйственного производства в Россию. Соответствующее обращение было размещено на сайте Союза фермеров и скотоводов автономного сообщества Эстремадура.