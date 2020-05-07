Политик и бизнесмен Быков задержан ФСБ в Красноярске. События дня. ФАН-ТВ

Силовики ФСБ задержали Анатолия Быкова

Российский бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан силовиками. Операция была проведена в Соснах — элитном районе Красноярска — в коттедже самого предпринимателя. В захвате участвовал спецназ ФСБ, сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас на месте работает Следственный комитет, не только в Соснах, по другим местам проживания Быкова тоже. Внезапный арест уходит корнями в события 26-летней давности.

«По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности. Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

Организацию Быков поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову, известному в криминальном мире, как Татарин, который в свою очередь привлек членов собственной банды. Днем 24 июля 1994 автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко, был расстрелян. Преступление было совершено рядом с дежурной частью вневедомственной охраны. Убийцы выполнили заказ, а затем вступили в перестрелку с правоохранителями. Им удалось скрыться, но позже все члены банды были задержаны, многие — не в России и спустя несколько лет. В розыске до сих пор лишь один из стрелявших по машине. Показания на Быкова дал Владимир Татаренков.