Политик и бизнесмен Быков задержан ФСБ в Красноярске. События дня. ФАН-ТВ

Силовики ФСБ задержали Анатолия Быкова
Российский бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан силовиками. Операция была проведена в Соснах — элитном районе Красноярска — в коттедже самого предпринимателя. В захвате участвовал спецназ ФСБ, сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас на месте работает Следственный комитет, не только в Соснах, по другим местам проживания Быкова тоже. Внезапный арест уходит корнями в события 26-летней давности.
«По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности. Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.
Организацию Быков поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову, известному в криминальном мире, как Татарин, который в свою очередь привлек членов собственной банды. Днем 24 июля 1994 автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко, был расстрелян. Преступление было совершено рядом с дежурной частью вневедомственной охраны. Убийцы выполнили заказ, а затем вступили в перестрелку с правоохранителями. Им удалось скрыться, но позже все члены банды были задержаны, многие — не в России и спустя несколько лет. В розыске до сих пор лишь один из стрелявших по машине. Показания на Быкова дал Владимир Татаренков.
Обновлен суточный рекорд новых случаев COVID-19
Новый суточный антирекорд установлен коронавирусом в России. За минувшие сутки число положительных тестов выросло на 11 231.Эти данные приводит сегодня оперативный штаб по борьбе с COVID-19. На первом месте, как всегда, Москва. За ней — Московская и Нижегородская области, Санкт-Петербург, Дагестан и Татарстан. Всего по стране сегодня выявлено более 177 000 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 1 625 пациентов стали жертвами вируса и сопутствующих заболеваний.
Число заражений в Москве может достигать 300 000
Сергей Собянин привел совсем иные цифры. Сегодня мэр Москвы заявил, что реальное количество зараженных в городе может достигать 300 тысяч. По выявляемости вируса российская столица уже обогнала Нью-Йорк. При этом число госпитализаций с COVID-19 не растет. По словам Собянина, власти понимают, что, открывая производства и делая послабления, можно получить рост заболеваемости. Тем не менее, работа в этом направлении ведется. Готовиться к постепенному снятию карантинного режима начали и в Петербурге. Вот только в Северной столице с 12 мая может быть введен обязательный масочный режим, а послабления, вероятно отсрочат до начала лета. Отчасти это связано с критическим падением индекса самоизоляции. С 1 по 5 мая в Петербурге он был ниже, чем в условно рабочие дни. Граждане массово отправились отдыхать на свежем воздухе. Правоохранители выписали более 600 штрафов.
В Дивногорске появилась 75-метровая георгиевская лента
Вернемся в Красноярский край, но уже с совсем к другим темам. Там близ города Дивногорск прямо на скале появилась огромная георгиевская лента. Длина полотна — ровно 75 метров. Местные волонтеры установили ее в честь юбилея Великой Победы. Гора расположена на берегу Енисея, ленту разместили на высоте в 200 метров над водой. Участие в монтаже приняли более 20 человек. К слову, это уже стало традицией для красноярских добровольцев. Впервые акцию провели в 2012 году.