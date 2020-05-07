Специалисты рассказали, что произойдет после открытия 100 вкладок в Google Chrome

Москва, 7 мая. Компания Google очень часто оставляет для пользователей «пасхальные яйца», которые предусмотрены разработчиками при создании той или иной продукции. Многие из этих забавных, но скрытых функций так и остаются загадкой на протяжении многих лет. Очередную «пасхалку» описал портал BleepingСomputer.

Речь идет о скрытой функции браузера Chrome для смартфонов. Экспериментальным путем удалось выяснить, что если открыть в мобильной версии браузера Google Chrome 100 или больше вкладок одновременно, то вместо порядкового номера 100 появится «смайлик».

«Ваш мобильный браузер просто счастлив, когда вы позволяете ему «съесть» так много оперативной памяти вашего устройства», — говорится в сообщении BleepingСomputer.

Однако некоторые исследователи полагают, что причина появления «смайлика» кроется в совершенно другом. Дело в том, что в отличие от двухсимвольного числа 99, число 100 состоит из трех символов, и этот третий символ просто не поместился бы в отведенном для счетчика месте. Поэтому разработчики решили проблему столь своеобразным образом, передает Planet Today.

Отмечается, что в поисковой системе от компании Google есть бесчисленное количество секретов. Не многие догадываются о том, что в Google можно, например, бросать кости, если набрать в поисковой строке словосочетание «бросить кубик». Подобная функция придется кстати для тех, кому нужно сделать выбор между несколькими равнозначными вариантами.