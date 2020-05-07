Путин назвал обеспечение бесперебойной работы транспорта стратегической задачей

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжить налаживать бесперебойную работу транспорта в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Лидер РФ назвал это стратегической задачей.

На совещании по развитию транспорта президент добавил, что сейчас наблюдается сокращение объемов перевозок в грузовом и пассажирском сегменте. Кроме того, по словам президента, «падает выручка, накапливаются финансовые проблемы, многие компании терпят убытки».

«В таких непростых условиях наши транспортные, логистические компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают надежное сообщение регионов и территорий, что для нашей огромной страны является стратегической задачей», — подчеркнул Путин.

Он поручил губернаторам предусмотреть механизмы поддержки транспортных предприятий. Путин напомнил об особых мерах поддержки для системообразующих предприятий. Он указал, что речь идет о федеральном перечне предприятий.

«Главным образом, речь идет об автобусных и речных перевозках, пригородном железнодорожном сообщении», — объяснил президент.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Власти России делают все возможное для предотвращения распространения заболевания.

В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что Россия сможет избежать пика по коронавирусу. Ранее она отметила, что для того, чтобы избежать взрывного пика заражений коронавирусом, важно продолжить соблюдать ограничения и в майские праздники.