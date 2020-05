Шерин предложил ответ на «взрыв» американской термоядерной бомбы над Москвой

Депутат Госдумы Александр Шерин отреагировал на моделирование американским изданием взрыва термоядерной бомбы в десять тысяч мегатонн над Москвой. Такую атаку смоделировало американское издание We Are The Mighty в симуляторе NukeMap. Согласно результатам моделирования, взрыв такой бомбы над столицей России не только вызвал бы колоссальные разрушения и гибель десятков тысяч людей, но и спровоцировал бы выпадение ядерных осадков в радиусе до полутора тысяч километров. При этом территория самих США, скорее всего, не пострадала бы, отмечает автор статьи, но, если бомба будет помощнее, возможен еще более разрушительный эффект.

Комментируя виртуальное «сбрасывание» Соединенными Штатами термоядерной бомбы на Москву, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что эта история очень показательна — для США другие страны и народы всего лишь «насекомые».

«Для Соединенных Штатов Америки война и гибель людей — это все равно что игра, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — США пытаются и себя, и всех остальных приучить к мысли, что сегодня уничтожение столицы того или иного государства, в том числе путем применения оружия массового поражения, —это нормальное явление».

Это показывает уровень самоуверенности Соединенных Штатов и их извращенное восприятие мира, считает политик.

«Они воспринимают мир как сборище насекомых, а они как бы такие юные натуралисты, наблюдающие за муравейником, — с иронией говорит депутат ГД. — Поэтому нам надо четко понимать, с кем мы имеем дело. Это значит, что нам необходимо работать над усилением нашей экономики, над повышением благосостояния граждан. Только страна с развитой экономикой, с нормально обеспеченным населением может позволить себе содержать хорошо оснащенную армию, обладающую самыми современными видами вооружений. Именно такая армия сможет остудить пыл всех, кто проводит в отношении нас подобные «моделирования».

Ну, а для начала стоит что-то похожее «смоделировать» в отношении самих США, пошутил собеседник ФАН.

«Думаю, можно провести ответное «моделирование», например, смоделировать сбрасывание ядерной бомбы на Вашингтон», — с иронией заключил Александр Шерин.

Как уточняет американское издание, именно в США велась разработка термоядерной бомбы огромной разрушительной силы. Однако потом в Вашингтоне от этого проекта отказались, так как такая бомба могла бы нанести колоссальный урон не только потенциальному врагу — СССР, — но и разрушить соседние европейские страны. Одной такой бомбы было бы достаточно для уничтожения целых стран, таких как Великобритания, Франция, Германия или Корея, напоминает издание.

Россия не раз заявляла, что США продолжают незаконные разборки оружия массового уничтожения. В то же время Вашингтон несколько раз пытался бездоказательно обвинить Москву в тайном проведении ядерных испытаний.

Никаких незаконных запрещенных международными соглашениями тайных испытаний Россия, естественно, не ведет, что неоднократно доказано объективными показателями и замерами.

Российская Федерация была и остается ядерной державой, и в этом статусе строго выполняет все свои международные обязательства. В конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что воздушный компонент ядерной триады нашей страны значительно усилен обновлением действующего парка дальней авиации и созданием новых самолетов.

Кроме того, Шойгу поручил увеличить количество боевых кораблей, оснащенных новейшими вооружениями, в том числе ракетами «Калибр» и «Циркон», а также расширить парк беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.

Напомним, ядерная триада включают в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки.