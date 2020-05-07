Собчак рассказала, как Богомолов устроил ей «пятиминутку ревности»

Москва, 7 мая. Ксения Собчак рассказала, как устроила своему супругу, режиссеру Константину Богомолову «пятиминутку ревности». Возможно, так телеведущая хотела разнообразить свою семейную жизнь на карантине.

О сцене, которую ей устроил недовольный муж, Собчак поведала в беседе с участницей Comedy Women Екатериной Варнавой. По словам Ксении, один из ее тайных поклонников прислал ей свои интимные снимки. И вместо того, чтобы удалить их, Собчак подсунула их Богомолову, чтобы посмотреть на его реакцию.

«Да, я его разыграла. Я сделала вид, ну понимаешь. – Что это? Ой, не могу рассказывать... Не спрашивай... Ну, в общем, была пятиминутка ревности», — пояснила она.

Собчак добавила, что пошла дальше и, чтобы еще сильнее поиздеваться над ревнивым супругом, она сделала вид, что Богомолов задает слишком много ненужных вопросов и, естественно, это еще сильнее укрепило его подозрения в том, что Ксения ему изменяет. Хотя, конечно, эти подозрения необоснованны. Собчак неоднократно заявляла, что любит своего супруга и искренне гордиться им.

Ранее она анонсировала новый сериал Константина Богомолова, снятый в период карантина. Он называется «Безопасные связи». В нем представлены три сюжетных линии. Одна из них раскрывает отношения мужчины и девушки, которые знакомятся в Сети, и он платит ей, чтобы та притворялась его мамой. Еще одна линия — о двух любовниках, которые находятся в самоизоляции со своими законными супругами. И третья история — о пожилой паре.